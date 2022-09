Srbi sa pustili do Rafaela Nadala: Zasa použil ten špinavý trik

Isté je, že pred Novakom Djokovičom bude mať na konci roka náskok jedného grandslamového titulu, Novak ich má na konte 21.

Srbský Blic si všimol, že Nadal použil proti Tiafoeovi nečistý trik, ktorý Španiel používa už roky.

V druhom sete viedol Rafael 5:4 a pri podaní Tiafoea 40:15. Američan sa pripravoval na ďalšie podanie, no Nadal mu naznačil, že ešte nie je pripravený.

"Zasa použil ten špinavý trik. Tifoea to vyviedlo z rytmu, urobil dvojchybu a prišiel o celý set," píše srbský Blic.rs.

Na článok reagovali okamžite fanúšikovia Djokoviča, ktorí pripomínajú, že Nadal tento trik požíva pravidelne, čosi podobné predviedol aj vo Wimbledone proti Fritzovi.

Patiently waiting for someone to call out Nadal for his antics in deciding moments of the important matches pic.twitter.com/Lo8hW4K76j