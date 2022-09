Nadal nečakane končí na US Open, medzi ženami postúpili Plíšková a Sobolenková

Španielsky tenista Rafael Nadal (36) vypadol v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Druhého najvyššie nasadeného hráča zdolal domáci Američan Frances Tiafoe (24) v štyroch setoch 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Dvadsaťštyriročný Tiafoe je najmladším Američanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále od roku 2006. Nadal, štvornásobný šampión US Open, bol najvyššie nasadeným hráčom na turnaji po nedeľnej prehre Daniila Medvedeva.

Nadal prehral s o dvanásť rokov mladším Tiafoeom po prvý raz v kariére. Američan sa opieral o podporu domácich divákov, 48 víťazných lôpt a servis, ktorý stratil za celý zápas len dvakrát. Nadal o neho prišiel päťkrát. "Dôvod prehry je jednoduchý. Zahral som zle a on dobre," uviedol Španiel na tlačovej konferencii.

Tiafoe narazí vo štvrťfinále na Rusa Andreja Rubľova. "Vôbec neviem, čo povedať. Nemôžem tomu uveriť. Rafa je jedným z najlepších hráčov všetkých čias. Podarilo sa mi však zahrať neuveriteľný zápas. Ani neviem, čo sa stalo," uviedol Američan.

Postup si vybojoval aj Talian Jannik Sinner, pre ktorého to je už tretie grandslamové štvrťfinále v tejto sezóne. V osemfinále zdolal nenasadeného Iľju Ivašku z Bieloruska v piatich setoch 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3.

Postup si po takmer štvorhodinovej dráme vybojoval aj Sinner, pre ktorého to je už tretie grandslamové štvrťfinále v tejto sezóne. Aj Španiel Alcaraz odohral proti Čiličovi päť setov, zápas trval 3 hodiny a 56 minút. Sinner s Alcarazom nastúpia proti sebe v stredu o 18.00 SELČ a v rovnakom čase sa odohrá aj súboj Tiafoea s Rubľovom.

Muži - dvojhra - osemfinále:

Carlos Alcaraz (Špa.-3) - Marin Čilič (Chor.-15) 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, Frances Tiafoe (USA-22) - Rafael Nadal (Šp.-2) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3, Jannik Sinner (Tal.-11) - Iľja Ivaška (Biel.) 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3

Do štvrťfinále postúpili Plíšková a Sobolenková

Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Češku Petru Kvitovú 6:3, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej, ktorá otočila súboj a Nemkou Jule Niemeierovou a zvíťazila 2:6, 6:4, 6:0.

Postup si vybojovali aj Češka Karolína Plíšková a Aryna Sobolenková z Bieloruska. "Vedela som, že Kvitová bude ťažká súperka. Dokáže zahrať víťazné údery z akejkoľvek pozície. Držala som sa však stanovenej taktiky a vyšlo to. Z postupu medzi elitnú osmičku mám o to väčšiu radosť, že som Petru zdolala prvýkrát," uviedla Pegulová pre akreditované médiá.

Swiateková sa stala prvou Poľkou v Open ére, ktorá postúpila do štvrťfinále US Open. "V prvom sete som nedokázala reagovať na tlak, ktorý na mňa Jule vyvíjala. Postupne som však ukázala, že aj ja dokážem zahrať razantné údery. Som šťastná, že môžem hrať v New Yorku, cítim tu veľkú podporu od poľských fanúšikov," povedala v prvom interview 21-ročná Swiateková, ktorá si vylepšila bilanciu s nemeckými hráčkami na 10:0.

Postup medzi najlepších osem žien si v New Yorku zaistila aj Češka Karolína Plíšková, keď v dueli bývalých svetových jednotiek zdolala Victoriu Azarenkovú z Bieloruska v troch setoch 7:5, 6:7 a 6:2. Účasť vo štvrťfinále si však zaistila Azarenkovej krajanka Aryna Sobolenková, ktorá zdolala domácu Američanku Danielle Rose Collinsovú 3:6, 6:3, 6:2.

Plíšková si na US Open zopakuje minuloročnú štvrťfinálovú účasť a po osemfinálovom dueli bola veľmi unavená. "Už som na oslavy nemala silu. Naozaj sa mi uľavilo. Aj preto, že som predtým pár mečbalov nevyužila," citoval českú tenistku portál idnes.cz.

Ženy - dvojhra - osemfinále:

Aryna Sobolenková (Biel.-6) - Danielle Rose Collinsová (USA-19) 3:6, 6:3, 6:2, Karolína Plíšková (ČR-22) - Viktoria Azarenková (Biel-26) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2, Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jule Niemeierová (Nem.) 2:6, 6:4, 6:0, Jessica Pegulová (USA-8) - Petra Kvitová (ČR-21) 6:3, 6:2