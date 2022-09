Xavi ho miluje: Vyrastá v Barcelone nový Messi?

Akadémia Barcelony vychovala v posledných rokoch mnoho výnimočných talentov, ako napríklad Gavi alebo Ansu Fati, ktorí kráčajú v stopách Lionela Messiho či Andrésa Iniestu. Novou hviezdou klubu z Katalánska by mal byť Lamine Yamal.

Viacerí hráči, ktorí hrávajú za tím Barcy do 19 rokov v poslednom čase trénujú s prvým tímom - Yamal je jedným z nich. Podľa zahraničných medií má mladík neuveriteľnú schopnosť driblovať a posielať obrancov "do bufetu" pomocou rôznych kľučiek.

🎥 Lamine Yamal Highlights



