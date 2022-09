Poprad podpísal zmluvu s útočníkom Tomášom Záborským: Do ligy sa vraciam po 16 rokoch!

Prestupová bomba! Na slovenské klziská sa vracia zvučné meno. Hokejový Poprad sa cez víkend dohodol na kontrakte s bývalým reprezentantom Tomášom Záborským (34).

Skúsený útočník strávil posledných 16 sezón v zahraničí, kde bol zakaždým lídrom vo svojich tímoch, či už v KHL, ale aj vo Švédsku, Fínsku či v Nemecku. Denníku Nový Čas prezradil, že chce pomôcť Kamzíkom získať vysnívaný majstrovský titul!

Ako sa zrealizoval váš prestup do Popradu?

Poprad sa mi ozval hneď po skončení minulej sezóny. Mojím cieľom však bolo zotrvať ešte v zahraničí a bol som v kontakte s tímom Bratislava Capitals, ktorý mal pôsobiť v nadnárodnej súťaži. Chcel som byť férový a nedohovárať sa s viacerými klubmi naraz, tak som dal prednosť Capitals. Klub však ukončil svoju činnosť a následne sa mi Poprad ozval opäť. Začali sme rokovania a dohodli sa na spolupráci.

Boli v hre aj iné slovenské kluby?

Z extraligy nie, iba Poprad. Keby som sa nedohodol s nimi, tak som mal v pláne začať sezónu v prvoligovej Žiline, kde som v predošlých dňoch už aj trénoval.

Po koľkých rokoch sa vraciate späť na slovenské klziská?

Naposledy som doma pôsobil v sezóne 2005/2006, keď som získal juniorský titul s Trenčínom a za A-tím odohral v extralige štyri zápasy. Následne som odišiel do zámoria a 16 rokov som bol mimo domova.

Máte za sebou pôsobenie v KHL, vo švédskej či fínskej lige, a okúsili ste aj českú či nemeckú súťaž. Vždy ste patrili medzi lídrov, takže očakávate, že budú na vás kladené veľké nároky?

Urobím maximum, aby som naplnil očakávania, ktoré budú na mňa kladené, ale to robím celú svoju kariéru. Verím, že pomôžem Popradu a budeme mať spoločne úspešnú sezónu. Veľmi dobre viem, že klub sa snaží získať vytúžený titul a hrať o popredné miesta je pre mňa veľká výzva.

Čo hovoríte na silu popradského tímu?

Na papieri to vyzerá veľmi slušne, ale musíme kvalitu potvrdiť aj na ľade. Už sa veľmi teším na sezónu a spoluprácu s chalanmi v tíme.

Poznáte niekoho z kabíny?

Samozrejme, najmä Slovákov, či už Skokana, Svitanu, Bubelu a ďalších. Proti niektorým som hral ešte v juniorských výberoch alebo v národnom mužstve.

Kedy očakávate debut v novom drese?

Mal som teraz týždeň zdravotné problémy, preto uvidíme, ako sa budem na prvých tréningoch cítiť. Viem, že cez víkend sú naplánované prípravné súboje, takže uvidíme.

S manželkou Miškou a so synom Eliasom sa aj sťahujete z Trenčína?

Áno. Budeme prechodne žiť v Poprade a syn bude chodiť do škôlky. Pendlovať do Trenčína by bolo časovo nereálne.

