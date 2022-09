Hokejové legendy v Bratislave pobavili vypredanú arénu: Hossa po roku na ľade, Jágrovi fandila frajerka!

Užili si potlesk vypredaného hľadiska! Bývalé a súčasné slovenské i české hokejové hviezdy zabávali v nedeľu fanúšikov v bratislavskej aréne Ondreja Nepelu v exhibičnom súboji legiend. Jeden z najväčších aplauzov zožal v našom drese trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa (43)

Hoci bývalým vynikajúcim hráčom pribudli šediny i kilečká navyše, jednako ukázali fanúšikom hokejové majstrovstvo a po exhibičnom stretnutí sa dočkali obrovského potlesku 10-tisíc fanúšikov.

„Bolo skvelé vidieť toľko ľudí na tribúnach, čo počas posledných mesiacov kvôli covidu chýbalo. Každý z nás si chcel tento duel užiť a hlavne dokončiť ho zdravotne v poriadku,“ vyjadril sa s úsmevom Marián Hossa, ktorý naposledy odohral exhibičný duel vlani na jeseň, keď ho uviedli do Siene slávy NHL. „Raz som si bol pred stretnutím zatrénovať, ale to je ako bicyklovanie, to sa nezabúda.“ Na otázku, či boli aj nejaké hecovačky s českými hráčmi, odvetil: „To nie. Naším cieľom bolo pobaviť ľudí. Bolo vidno, že hokejová myseľ u chalanov zostala, ale rýchlosť už trošku ubudla.“

Z triumfu 5:4 sa napokon radovali českí hráči na čele s kapitánom Jaromírom Jágrom. „V prvom rade ma teší, že sa dala dokopy takáto partia bývalých hráčov, lebo to nie je ľahké zorganizovať. Zápas mal fantastickú atmosféru, a keď tak človek sedí v kabíne, tak si aj zaspomína na tie staré časy. Bolo to milé,“ dodal Jágr, ktorému v hľadisku fandila jeho mladá priateľka Dominika.