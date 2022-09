Klobúk dole! O tom sa môže viacerým iba snívať. Slovenský brankár Dušan Kuciak (37) je prvým zahraničným futbalistom v histórii poľskej Ekstraklasy, ktorý pokoril hranicu 300 zápasov a cez víkend načal štvrtú stovku. Žilinský rodák odchytal päť sezón v Legii Varšava, šiestu nedávno rozbehol v Lechii Gdansk. Úctyhodné číslo by dosiahol aj skôr, lenže štyrikrát chýbal pre zranenie ruky.

Škoda, že tento míľnik neprišiel pre neho vo vhodnejšom čase. Lechii sa totiž po vlaňajšom výbornom4. mieste zatiaľ nedarí a v tabuľke je po 8. kole posledná. „Keby sme na tom boli lepšie, 300 štartov by som si viac užíval a vychutnával. Takto je to len krásne číslo. Momentálne sa na to nedokážem pozerať pozitívne, lebo naše výsledky sú slabé. Štyri prehry za sebou je veľa,“ priznal Dušan pre Nový Čas.

Lechia vyhrala iba jediný ligový zápas, v piatich ťahala za kratší koniec. Jednou z príčin poklesu výkonnosti je podľa nášho brankára aj účinkovanie v Európskej konferenčnej lige. „Až príliš sme sa sústredili na pohár. Podarilo sa nám postúpiť do druhého predkola, kde sme sa proti Rapidu Viedeň emotívne ‚vyfľusali‘. V domácej odvete sme naháňali výsledok, čo nevyšlo. Na to teraz doplácame. Padli sme do menšej krízy, no je iba začiatok sezóny. Verím, že to otočíme.“

Na neuspokojivé výsledky zareagovalo vedenie klubu odvolaním trénera. Logicky chvíľu potrvá, kým sa obe strany dostanú na rovnakú vlnovú dĺžku. „Musíme sa s tým popasovať. Úprimne povedané, tréner mal najmenšiu vinu na tom, že predčasne skončil. Výmenu však musíme akceptovať,“ tvrdí skúsený brankár.

Minulý týždeň mala Lechia v troch zápasoch šancu na deväť bodov. Získala len jeden. „Sklamanie je obrovské. Som presvedčený, že dve víťazstvá, čo aj šťastné, alebo vydreté, by nás vrátili do starých koľají. Chýba nám pohoda.“

Účastník posledných ME si naposledy zachytal za reprezentáciu vlani v júni v prípravnom dueli proti Bulharsku. Novému talianskemu trénerovi Francescovi Calzonovi drží palce, aby mužstvo pod jeho vedením napredovalo. „Dúfam, že tento krok prospeje nášmu futbalu. Tréner Weiss má pravdu v tom, že sme malý národ na to, aby sme boli na každom šampionáte. Mali by sme si preto vážiť, čo sme dosiahli v reprezentácii so slovenskými trénermi,“ dodal Kuciak.

KUCIAK V EKSTRAKLASE

Legia Varšava 131 duelov

Lechia Gdansk 170 duelov

Čisté konto 106 duelov

Debut: 29. 8. 2011

Top výhra: 5:0 (3x)

Top prehra: 0:5 (1x)

Zmluva do: 30. 6. 2024

Kuciak: Maťa čaká väčšia porcia zápasov

Obaja sú produktom žilinskej futbalovej liahne. Kuciak strávil v seniorskom tíme šesť rokov, Dúbravka o jeden menej. Aj keď sa ich cesty rozišli, ostali dobrými kamarátmi. Dušana neprekvapil prechod Martina do Manchestru United. „Pre slovenský futbal je to fantastická správa a pre Maťa správny krok. Určite je lepšie čakať na príležitosť v Manchestri ako v Newcastli, lebo v novom klube dostane väčšiu porciu zápasov než v materskom. A popri de Geovi si môže zachytať i v Premier League. Tréner Erik ten Hag už ukázal, že sa nebojí posadiť na lavičku aj veľké mená."