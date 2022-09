Chelsea si poistila služby šikovného obrancu: To naozaj zarobí až toľko?!

Anglický futbalový reprezentant Reece James podpísal s Chelsea Londýn nový dlhodobý kontrakt. Na základe neho zostane mladý obranca na Stamford Bridge až do roku 2027.

Dvadsaťdvaročný odchovanec klubovej akadémie odohral za Chelsea doteraz 128 stretnutí. "Som nadšený z nového kontraktu a ďakujem fanúšikom i všetkým v klube. Som si istý, že máme šancu získať spoločne veľa trofejí. Vyrastal som ako fanúšik Chelsea a som tu už od svojich šiestich rokov. Súhlasil som s novou zmluvou, pretože toto je klub, v ktorom chcem hrať. Máme pred sebou svetlú budúcnosť," uviedol podľa AFP James, ktorý má v anglickej reprezentácii na konte 13 štartov.

Podľa informácií DailyMail by mal 22-ročný anglický futbalista zarobiť týždenne až 250 000 libier, čo je v prepočte zhruba 290 000 eur. Znamenalo by to okrem luxusného platu aj zapísanie sa do histórie klubu. James by totiž mal byť najlepšie plateným obrancom v histórii Chelsea.