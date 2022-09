Takéto miesta by ste nečakali: Fanúšikovia z francúzskej ligy hviezdami internetu

Priaznivci francúzskeho tímu z Troyes sa stali hitom internetu. V 6. kole tamojšej najvyššej súťaže totiž neobsadili klasické miesta na tribúne, ale vychutnávali si zápas z vírivej vane.

Vo vírivke si dali pivko a sledovali duel ich miláčikov proti Rennes. Okamžite po odvysielaní záberov sa na sociálnych sieťach začali objavovať fotky relaxujúcich pánov.

Decent seats for these two fans at Troyes v Rennes today... 😂 🍻🍻🍻 pic.twitter.com/2WNMOiIOuL

These two supporters had unique VIP seats for Troyes vs Rennes yesterday 😳💦



via @CanalplusFoot pic.twitter.com/pEUePHiSkb