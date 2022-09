Škandál na ME basketbalistov: Bývalú hviezdu NBA napadli pred šatňami

Gruzínci v A-skupine zdolali favorita 88:83 po dvojnásobnom predĺžení, no zápas poznačili chyby rozhodcov i fyzické strety medzi členmi oboch tímov.

FIBA Európa v pondelok informovala, že zbiera informácie od všetkých zainteresovaných a na základe nich potom vydá oficiálne stanovisko. Jedna z problémových situácií sa zrodila vo štvrtej štvrtine, keď po incidente medzi domácim Dudom Sanadzem a Furkanom Korkmazom organizátori nezastavili časomieru a tá plynula ďalších 22 sekúnd, na čo potom arbitri vôbec nezareagovali. Turci preto po zápase podali oficiálny protest proti výsledku, informovala agentúra DPA.

Nervozita v dramatickom dueli sa neskončila ani po záverečnej siréne a podľa medializovaných informácií pokračovali potýčky medzi oboma tábormi aj v tuneli smerom k šatniam. Krídelník Philadelphie 76ers Korkmaz (5 sezón odohral v NBA) sa mal dostať do sporu s tromi členmi gruzínskeho tímu a hráčov Turecka údajne napadli aj domáce bezpečnostné zložky. Vedenie tureckého zväzu v reakcii pohrozilo odstúpením z európskeho šampionátu v prípade, že dianie v Tbilisi nebude predmetom dôkladného vyšetrovania.

Protest podalo v nedeľu aj vedenie národného tímu Litvy, keďže jej rozhodcovia odopreli trestný hod po technickej chybe lavičky súpera v prehratom dueli v Kolíne nad Rýnom s domácim Nemeckom 107:109 po predĺžení. FIBA Európa protest proti konečnému výsledku zamietla.

