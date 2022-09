Šimon Nemec si totálne získal kapitána NJ Devils: Môže za mnou prísť s čímkoľvek

Švajčiarsky hokejista a kapitán New Jersey Devils Nico Hischier (23) sa teší na začiatok novej sezóny, pretože organizácia získala niekoľko skvelých posíl. Švajčiar v rozhovore pre nhl.com prehovoril aj o slovenskom obrancovi Šimonovi Nemcovi (18).

Hischier je pred začiatkom sezóny výborne naladený a verí, že mužstvo má na to, aby spravilo prenikavejší úspech. Vedenie Devils počas leta získalo dvojnásobného víťaza Stanleyho pohára Ondřeja Paláta, Fína Erika Haulu, obrancov Brendana Smitha a Johna Marina a tiež brankára Vítka Vaněčka. „Keď sa teraz pozeráme na súpisku, cítime sa oveľa pohodlnejšie a sebavedomo,“ povedal Hischier pre nhl.com.

Nezabudol spomenúť ani slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorého Devils získali na tohtoročnom drafte z 2. miesta. „Budem tu preňho na ľade aj mimo neho. Čo sa týka hry, má všetko potrebné. Prvý rok je to po mentálnej stránke trochu iné, než to, na čo ste boli zvyknutí v sezóne v draftovom roku, takže pôjde skôr o všetky rôzne veci mimo ľadu. Samozrejme, týka sa to aj vecí na ľade, ale preto ho z tej pozície draftovali, pretože má všetko potrebné. Musí len pochopiť, ako môže všetko zladiť a sústrediť sa, aby ukázal, čo v ňom je. Určite sa mu pokúsim pomôcť ako len budem môcť. Môže za mnou prísť s čímkoľvek," uviedol Švajčiar.