Volko ôsmy na mítingu v Berlíne: Zaspal som štart a už sa to so mnou viezlo

Slovenský šprintér Ján Volko (25) v nedeľu na najstaršom nemeckom atletickom mítingu v Berlíne, ktorý má strieborný štatút Svetovej atletiky, finišoval ôsmy výkonom 10,36 s.

Dvadsaťpäťročný štvrtý najlepší "stovkár" z nedávnych majstrovstiev Európy v Mníchove štartoval v mimoriadne silnej konkurencii, v ktorej zvíťazil úradujúci majster sveta na dvojstovke Američan Noah Lyles (9,95 s).

"Dnešný výkon je pre mňa sklamaním. Od štartu až do konca som niekoho naháňal a to je chyba. Zaspal som štart a už sa to so mnou viezlo až do konca. Veľmi ma to mrzí a spravím všetko pre to, aby som sa takejto situácii v ďalších štartoch vyhol," uviedol Volko pre Top Athletics. Slovenský "rýchlik" pôvodne neplánoval bežať v Berlíne. Druhý finišoval africký rekordér Ferdinand Omanyala z Kene výkonom 10,11 s. Tretí bol bronzový na stovke z ME v Mníchove Brit Jeremiah Azu (10,16 s), Volko za ním zaostal o dve desatiny sekundy.

"Čakali sme viac, ale zjavne to v súčasnej situácii nešlo. Pripravovali sme sa na utorkový bronzový míting v maďarskej Pápe, no prišla v poslednej chvíli ponuka z Berlína, kde sa na stovke uvoľnila dráha. Narýchlo sme museli mnoho vecí, vrátane prípravy, meniť. Napriek tomu sa Janko snažil o maximálny výkon. Bežal s najlepšími a vzhľadom na okolnosti nemôžem jeho vystúpenie na tomto úžasnom mítingu, kam sa z našich atlétov dostane málokto, hodnotiť negatívne," povedala o Volkovom výkone jeho trénerka Naďa Bendová.

Slovenskej reprezentantke Viktórii Forsterovej sa darilo na českých majstrovstvách družstiev v Chebe, na 100 m prekážok zvíťazila s časom 13,56 s a v šprinte na 100 m finišovala druhá s výkonom 11,75 s. Daniela Ledecká obsadila štvrtú pozíciu v pretekoch na 400 m (55,24 s) aj 400 m prekážok (58,42 s). Obe súťažili za klub AK Škoda Plzeň. Šimon Bujna hosťujúci v klube VSK Univerzita Brno skončil šiesty vo finále mužskej stovky (10,89 s), na 200 m dosiahol dvanásty najlepší čas (21,80 s).