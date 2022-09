Bagárovej ex Muradov: Konečne sa dočkal stretnutia s dcérou!

Foto

Koniec všetkým špekuláciám! MMA bojovník Makhmud Muradov (32) ukončil problémy s vízami a už sa opäť vrátil do Česka. Ex partner českej speváčky Moniky Bagárovej (28) sa po návrate do Prahy teší najviac na stretnutie s dcérou Rumiou.