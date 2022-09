Legendy opäť na ľade! V charitatívnom súboji tímov Višňovského a Jágra zvíťazili Česi: Kedy bude odveta?

Nedeľná hokejová exhibícia pod názvom "Legendy sú späť" priniesla skvelú zábavu aktérov pred vypredaným hľadiskom zimného štadióna Ondreja Nepelu. Tím Jaromíra Jágra plný českých hráčov so skúsenosťami z NHL zdolal mužstvo Ľubomíra Višňovského 5:4. Zápas mal aj charitatívny rozmer a časť zo vstupného organizátori venujú na podporu detí s hendikepom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hokejisti predviedli aj zopár technických parádičiek, ktoré stále nezabudli, a zabavili divákov v hľadisku. Po stretnutí prišli na rad samostatné nájazdy. Práve tie najviac pobavili publikum. Najkrajší gól streli Marián Hossa, ktorý delovkou takmer roztrhol sieť, no Jágrov tím vyhral aj nájazdy.

V zaujímavom exhibičnom stretnutí viedol domácich kapitán Višňovský. Väčšinu tímu tvorili hráči z göteborského úspešného šampionátu z roku 2002. Český výber tvorila partia, ktorá sa podieľala na olympijskom triumfe v Nagane v roku 1998. Doplnili ju však aj súčasní hráči.

Stretnutie sa odohralo až na tretí pokus. Predošlé dva, plánované, napríklad aj pod holým nebom v Špindlerovom Mlyne, boli zrušené pre pandemické opatrenia.

Tím Višňovský - Tím Jágr 4:5 (0:3, 4:2, 0:0)

Góly: 31. Tatar (Vaic, Sekera), 34. Pucher (Nagy, Marián Hossa), 34. Handzuš (Gáborík, Marián Hossa), 35. Pálffy (Stümpel) - 2. Reichel (Voráček, Tlustý), 9. Bednář (Brendl, Pilař), 14. Tlustý (Voráček, Židlický), 26. Bednář (Prochádzka, Židlický), 37. Brendl (Klíma, Krajíček)

Tím Višňovský: Lašák (30. Križan) - Višňovský, Podhradský, Lintner, Čierny, Sekeráš, Štrbák, Sekera - Gáborík, Pálffy, Stümpel, Zedník, Marián Hossa, Marcel Hossa, Nagy, Handzuš, Kopecký, Uram, Vaic, Pucher, Pavlikovský, Tatar. Tréneri: Filc, Pokovič

Tím Jágr: Pavelec (30. Mrázek) – Krajíček, Prochádzka, Pilař, Židlický, Jaroslav Nedvěd, Hronek - Jágr, Eliáš, Voráček, Irgl, Tlustý, Reichel, Varaďa, Bednář, Klíma, Brendl, Výborný. Tréner: Ručinský

Prvý gól dal český tím pod vedením Jaromíra Jágra, keď sa presadil Robert Reichel. Hostia zobrali zo začiatku exhibíciu vážnejšie ako domáci a v prvej tretine strieľali góly len oni. V 9. minúte pridal druhý zásah "Tímu Jágr" Jaroslav Bednář a tretí strelil Jiří Tlustý.

Brankár Ján Lašák k tomu chytil viacero šancí súpera. Český tím začal gólovo aj v druhej tretine, keď dal svoj druhý presný zásah v stretnutí Bednář. Diváci si na bratislavskom štadióne po prvý raz zakričali gól až v 31. minúte po zakončení Tomáša Tatara.

Slovenský tím potom pridal ďalšie tri presné zásahy v krátkom slede. Najprv si Peter Pucher vychutnal Petra Mrázka, a potom sa presadili Michal Handzuš a Žigmund Pálffy.

Tím Jágra však išiel opäť do vedenia po presnej strele Pavla Brendla. V 38. minúte videli diváci aj prvý faul českého tímu. Po dohode oboch mužstiev nasledoval samostatný nájazd, ktorý však Handzuš nepremenil. Posledná tretina priniesla svižný hokej na oboch stranách.

Blízko gólu bol kapitán hostí Jaromír Jágr, no brankár Karol Križan vytesnil jeho nájazd na žŕdku. V tretej časti tak diváci už nevideli žiadny presný zásah.

hlasy po zápase:

Jaromír Jágr, kapitán ČR: "Pri exhibičných zápasoch, keď má už väčšina hráčov úspešné kariéry za sebou, je to možno naša posledná šanca stretnúť sa. Dúfam však, že sa ešte v budúcnosti predvedieme pred divákmi. Potešil ma vypredaný štadión a diváci si určite užili stretnutie."



Ľubomír Višňovský, obranca SR: "Nevedeli sme dať gól, často sme trafili brankára, no treba uznať aj český tím. Mali tam omnoho viac aktívnych hráčov, čo bolo cítiť. Snažili sme sa, dali sme aj niekoľko gólov a diváci podľa mňa videli slušný hokej. Najkrajší bol aplauz na začiatku aj počas zápasu. Nebolo jednoduché zorganizovať túto exhibíciu, ale česká strana bola veľmi ochotná. Ďakujeme všetkým, sponzorom, chalanom aj ľuďom. Pravdepodobne bude aj odveta, v januári v Prahe."

Tomáš Tatar, útočník SR: Stále je vidieť, že chalani to majú v rukách. Užil som si to, snažil som sa pomôcť a bola to podľa mňa veľmi príjemná akcia. Diváci dnes mohli vidieť hráčov, ktorí urobili pre oba národy veľa."

Marián Hossa, útočník SR: "Pred týmto podujatím som si bol raz zakorčuľovať v Trenčíne, je to ako bicyklovanie, to nezabudnete. Bolo skvelé opäť si zahrať pred vypredaným štadiónom, čo sa často nevidelo počas Covidu. Cieľom bolo zabaviť divákov, aj keď to v prvej tretine nevyzeralo veľmi priaznivo, potom sme to začali otáčať."