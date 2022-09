Obranca Washingtonu Fehérváry: Pred odletom chytil sumca

Pekný úlovok! Už o pár dní odletí do zámoria hokejový obranca Martin Fehérváry (22), kde ho čaká ďalšia sezóna v NHL v drese Washingtonu. Ešte predtým si stihol vyvetrať hlavu pri vode s udicou v ruke. Rybačka je jeho veľký koníček a pred pár dňami sa mu podarilo chytiť krásneho sumca!

Hokejový reprezentant Martin Fehérváry v najbližších dňoch naberie smer zámorie, keďže koncom mesiaca štartujú v kluboch prípravné kempy pred štartom nového ročníka. Veľkým koníčkom talentovaného obrancu je od detstva rybačka. „Už ako malý chlapec som chodieval s otcom na ryby na Záhorie. V posledných rokoch som sa k tomuto koníčku vrátil opäť a teraz trávim s udicou v ruke naozaj veľa času. Mám svoje auto, takže hocikedy, keď mám chuť, sa vyberiem k vode a na rybačke som aj celú noc,“ povedal vlani pre Nový Čas Fehérváry.

Pred pár dňami sa mu podarilo chytiť krásneho mladého sumca. Hráč Washingtonu však svoje úlovky púšťa späť do vody. „Som zástancom športového rybolovu, takže všetko, čo chytím, následne pustím späť do vody. Trofejné ryby by totiž nemali skončiť na pekáči. Vždy sa však s peknými úlovkami odfotím na pamiatku,“ doplnil vášnivý rybár.