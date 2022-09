Raketový štart: Tínedžer Masaryk prepísal futbalovú históriu Podbrezovej

Raketový štart! Vekom dorastenec, no už kope za mužov. A nie je iba do počtu. Mladý útočník Podbrezovej Andy Masaryk (17) dal o sebe vedieť v poslednom ligovom súboji na ihrisku Žiliny, kde jediným gólom zariadil cenné víťazstvo nováčika, ktorý je po 9. kole ako jediný bez prehry.

Tréner Roman Skuhravý ho poslal na trávnik dve minúty pred koncom riadneho hracieho času a benjamínko sa mu odvďačil za dôveru tým najlepším spôsobom. „Tréner mi povedal, aby som dal gól, tak som splnil jeho pokyn. Som šťastný, že to takto dopadlo. Veľkým bonusom je fakt, že to bol víťazný gól a zabezpečil nám tri body z ihriska silného súpera,“ povedal bratislavský rodák pre klubovú stránku.

V 6. kole si odkrútil niekoľkominútovú ligovú premiéru proti banskobystrickej Dukle. V ôsmom kole so Zlatými Moravcami už nastúpil v základnej zostave, kde vydržal prvý polčas. Teraz ku krátkemu pobytu pridal aj svoj premiérový gól. Vo veku 17 rokov, 4 mesiace a 26 dní sa stal historicky najmladším hráčom Podbrezovej, ktorý skóroval v najvyššej súťaži. „Je to najdôležitejší gól mojej kariéry. Nedávno som síce rozhodol proti Maďarsku v reprezentácii do 18 rokov, no s týmto sa to nedá porovnať. Tento gól chutí neopísateľne,“ dodal šťastný Masaryk. Radosť neskrýval ani tréner Skuhravý: „Je to pre neho životný mesiac. Vytiahol nás z problémov. Dúfam, že to pomôže jemu i celému tímu.“