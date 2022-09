Bývalý hráč PSG, Barcelony či Interu Miláno prekvapuje: Prestup do Kataru

V Katare futbal očividne zažíva boom. Okrem organizácie MS sa šejkovia pustili aj do zvyšovania kvality tamojšej súťaže. Do tímu Al-Arabi prestúpil šikovný ľavák Rafinha, ktorý pôsobil naposledy v PSG. Predtým ho fanúšikovia mohli vidieť aj v drese Barcelony či Interu Miláno.

Rafinha leaves Paris Saint-Germain and joins Al Arabi Qatar. Been told it’s permanent move, joins on free transfer from PSG — and signs for two years. 🚨🔴🔵 #transfers



Deal completed today, medical already done. pic.twitter.com/wP50fk2bV7