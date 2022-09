Netradičná situácia v Anglicku: Hviezdny útočník dostal žltú kartu za oslavu gólu, ktorý neplatil

Tottenham cez víkend vyhral nad Fulhamom najtesnejším rozdielom. Mohlo z toho byť aj víťazstvo o dva góly, avšak presný zásah Richalisona (25) neplatil.

V zápase 6. kola anglickej najvyššej súťaže medzi Spurs a Fulhamom bol favorit jasný. Domáci sa dostali do vedenia už v prvom polčase. 75. minúta priniesla ďalší presný zásah Tottenhamu. Odpoveď prišla o 8 minút neskôr a schyľovalo sa k dráme.

Conteho zverenci dokázali skórovať ešte raz, a to v samom závere stretnutia, keď sa gólovo presadil Richarlison. Ten svoj presný zásah oslávil vyzlečením dresu, za čo videl žltú kartu. Gól brazílskeho útočníka napokon neplatil, no do štatistík sa zapísal aspoň žltým napomenutím, ktoré ostalo v platnosti.