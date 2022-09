Dve medaily z mládežníckych MS v rýchlostnej kanoistike: Bianka Sidová sa do školy vráti ako majsterka sveta

Začala striebrom, a to ju nabudilo! Talentovaná kajakárka Bianka Sidová (18) vo finále K1 na kilometri rýchlo ukázala súperkám chrbát a vybojovala titul juniorskej majsterky sveta. „Splnila, čo sme si povedali. Od začiatku išla za víťazstvom,“ povedal hrdý tréner Eugen Honti, ktorý sa o Šamorínčanku stará už jedenásť sezón. Bianka sa tak v pondelok do školy vráti ako majsterka sveta!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Vedel som, že na to má, ale uveril som, až keď bola v cieli,“ pokračoval tréner, ktorého veľmi potešilo aj to, že Bianka vyhrala pred Maďarkou Nemesovou o takmer tri sekundy (+2,77 s). „Je to veľký talent, ale aj nesmierne pracovitá pretekárka. Doslova makačka. Vždy do bodky splní to, čo si povieme, že treba urobiť. Tak to bolo aj vo finále. Povedali sme si, že od 500 m nasadí svoje tempo a bude to,“ povedal ešte Eugen Honti, ktorého mrzelo, že Bianka v K1 nezískala už druhé zlato v Szegede... Aj v K2 na 200 m s Rékou Bugárovou naň siahali! Dlho viedli, no v závere ich tesne zdolali maďarské súperky. To striebro ju podľa slov kouča nahnevalo tak, že v kájednotke už niečo také ako striebro členka Športového centra polície, ktorú k rýchlostnej kanoistike priviedol brat, pripustiť nechcela.

Bianka je študentkou 4. ročníka gymnázia v Šamoríne, ale ako prezradil jej tréner, v pondelok ju hnať do školy nebude. „Odo mňa dostala tri týždne voľna, čo však bude musieť v škole vybaviť. Ale verím, že uspeje. Veď budú mať v škole juniorskú majsterku sveta,“ dodal E. Honti. V sobotu ešte oslavovať nemohli, pár hodín po zlate si Bianka opäť sadla do kajaku a suverénnym víťazstvom v druhom semifinále si vybojovala miestenku v nedeľnom finále K1 na 500 m.