Reprezentačného útočníka Almásiho trápi už druhý mesiac záhadné zranenie: Platí za veľkú vyťaženosť!

Chýba im ako soľ! V uplynulej sezóne svojimi 16 gólmi výrazne pomohol Baníku Ostrava ku konečnému 5. miestu v českej lige. Teraz je situácia diametrálne odlišná. Útočník Ladislav Almási (23) od prvého kola iba sleduje spoluhráčov z tribúny a moravský klub sa bez jeho streleckých schopností zatiaľ vyslovene trápi. Zo šiestich zápasov vydoloval len päť bodov a v tabuľke sa zosunul na 12. pozíciu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský reprezentant je na listine maródov už šesť týždňov. Exhibičný súboj proti Celticu Glasgow pri príležitosti 100. výročia založenia ostravského klubu ešte odohral, no potom prišla zlá správa. „Už proti Škótom som cítil bolesť v ľavom členku. Ešte som to skúsil, ale predligové sústredenie v Poľsku som už nedokončil. Musel som ho predčasne opustiť, lebo bolesť sa stupňovala a nedalo sa to vydržať,“ uviedol Almási pre Nový Čas.

Nejde o klasickú únavovú zlomeninu. Kosť je v dôsledku stresovej reakcie, vyplývajúcej z veľkej hernej intenzity, preťažená. Pri takomto zranení nie je jednoduché stanoviť presnejší čas návratu. To určite nepridáva na pohode hráčovi ani trénerovi Pavlovi Vrbovi, ktorý má hlavu v smútku. „Keby mal zlomenú nohu, tak už je zdravý. Snaží sa dať dohromady. Je to škoda. Vo finálnej fáze nám taký hráč chýba. Možno by sme z tých situácií, ktoré sme si vytvorili, dali dva a nie jeden gól,“ poznamenal pre české médiá.

Slovenský reprezentačný útočník robí maximum, aby bol čo najskôr k dispozícii. Potrebuje aj dostatok trpezlivosti, lebo urýchľovať veci nemá zmysel. „Prišlo to nečakane. Nie je to zranenie z nejakého súboja. Skôr je výsledkom mojej veľkej vyťaženosti z minulého ročníka, keď som bol prakticky stále na ihrisku. Pracujem na návrate. Behám, posilňujem, bicyklujem. Horšie je to pri šprintoch. Vtedy cítim bolesť. Nemôžem ísť do nich ešte naplno.“

Vlani tretí najlepší strelec českej ligy sa už nevie dočkať, keď opäť vybehne na majstrovský zápas. V druhej polovici mesiaca uzavrie naša reprezentácia proti Azerbajdžanu a Bielorusku účinkovanie v Lige národov. V prvom dueli by Laco pre karty hrať nemohol. „Teraz myslím najmä na to, aby som bol čo najskôr fit. Potom môžem pomôcť chalanom v klube i v národnom tíme.“ Ako vníma príchod nového talianskeho kouča Francesca Calzonu? „Nepoznám ho, takže neviem, s čím príde. Každopádne bude potrebovať čas, kým spozná prostredie i hráčov,“ dodal Almási.

TAKTO RÁSTLA JEHO CENA

2018 Dun. Streda 50 000 €

2020 Ružomberok 200 000 €

2021 Groznyj 400 000 €

2021 Ostrava 750 000 €

2022 Ostrava 1,7 mil. €