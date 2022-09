Poradie Svetového pohára ovládli Prskavec a Foxová: Zo Slovákov skončil najlepšie Grigar

Český reprezentant vo vodnom slalome Jiří Prskavec (29) zvíťazil v K1 na finálových pretekoch Svetového pohára v Seu d'Urgell a získal tretí titul. Medzi ženami obhájila tretíkrát titul Austrálčanka Jessica Foxová. Podujatie v Španielsku bolo záverečné v sezóne a udeľoval sa zaň dvojnásobný počet bodov.

Prskavec dosiahol čas 87,07 sekundy a spravil jednu chybu. K celkovému triumfu bol blízko už po semifinále, keď sa medzi najlepšiu desiatku neprebojoval jeho hlavný súper Martin Dougoud zo Švajčiarska. Nakoniec vyhral o 65 bodov pred krajanom Vítom Přindišom, ktorý skončil v sobotu tretí. Druhé miesto obsadil Slovinec Martin Srabotnik a vyrovnal tak najlepší výkon sezóny z domáceho Tacenu.

Medzi ženami triumfovala Nemka Ricarda Funková, ktorá zaznamenal prvý triumf na podujatí SP od roku 2019. V cieli mala po bezchybnej jazde čas 93,32 s. Na pódiu ju doplnili Francúzska Camille Prigentová (+3,89) a Monica Doriaová z Andorry (+4,57). Foxová zísala získala v tejto disciplíne štvrtý titul za sebou a mala k nemu blízko už po semifinále. Do finále síce nepostúpila, no do najlepšej desiatky sa nedostali ani jej najbližšie súperky Tereza Fišerová a Viktorija Usová.

Slováci sa v sobotnom finále nepredstavili. V celkovom hodnotení K1 sa medzi mužmi umiestnil najlepšie Jakub Grigar na 20. pozícii. Pre zranenie vynechal záverečné dve podujatia sezóny. V úvodných troch súťažiach bol vždy vo finále. Medzi Slovenkami dosiahla najlepší výkon najmladšia kajakárka Zuzana Paňková na 23. priečke.