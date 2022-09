Napätie sa prenieslo aj na kurty: Ukrajinská tenistka odignorovala podanie rúk s bieloruskou hviezdou

Marte Kosťukovej sa nepáči, že bývalá svetová jednotka nijakým spôsobom verejne neodsúdila ruskú inváziu na územie Ukrajiny. Bielorusko, rodná vlasť Azarenkovej, sa vôbec netají tým, že je hlavným spojencom Vladimira Putina. Ukrajinská tenistka už pred zápasom prostredníctvom SMS správy informovala svoju súperku, že jej ruku nepodá a že by s ňou rada viedla hlbšiu debatu na tému vojny. K rozhovoru z dôvodu neprítomnosti Bielorusky ale nakoniec nedošlo.

„Nechápte ma zle. Azarenková je skvelá tenisová konkurentka, ale to nemá nič spoločné s tým, aká je ľudská bytosť," vyjadrila sa ostro na adresu bieloruskej tenistky.

Aby toho nebolo málo. ​Azarenková sa ešte minulý týždeň mala zúčastniť humanitárneho turnaja Mier pre Ukrajinu, ktorého cieľom bolo získať finančné prostriedky pre vojnou postihnutú krajinu. Síce bola Bieloruska neskôr vyškrtnutá z pavúka, no na základe jej pozvania sa z turnaja odhlásila aj Kosťuková. „Predstavte si, že je druhá svetová vojna, existuje zbierka pre Židov, ale nemecký hráč chce hrať," odôvodnila mladá Ukrajinka svoje rozhodnutie po vzájomnom zápase.

Azarenková sa však na tlačovej konferencii voči týmto výrokom bránila a povedala, že dokonca sama kontaktovala vedenia WTA, že by chcela viesť rozhovory s ukrajinskými športovcami. Zo strany tenisovej organizácie ale dostala odpoveď, že na to nie je vhodná doba. „Som otvorená kedykoľvek naslúchať, snažiť sa porozumieť, sympatizovať. Verím, že empatia je v tejto chvíli naozaj dôležitá, čo je mojím posolstvom už od samého začiatku," povedala niekdajšia svetová jednotka.

