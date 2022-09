Legenda Bob Hartley posiela varovanie Montrealu: Nezopakujte túto chybu so Slafkovským!

Uznávaný hokejový tréner Bob Hartley (61) varuje organizáciu Montrealu Canadiens. V prípade Juraja Slafkovského (18) sa musia vyvarovať tejto veci.

Nemôže iba organizácia rozhodnúť o osude talentovaného Slováka, myslí si Bob Hartley, ktorý je v zámorí považovaný za významného hokejového odborníka.

„Budeme Slafkovského sledovať do najmenších detailov. Spomeniem prípad Svena Baertschiho. Vedeli sme, že stratíme Iginlu a Kiprusoffa. Pred prvým dňom kempu, aby sme ho zbavili tlaku a dodali mu sebavedomie, hovoríme chlapcovi: Zaobstaraj si byt, začínaš sezónu s Flames. Ale nebol na to pripravený,“ uviedol Bob Hartley príklad z minulosti, jeho slová cituje portál habsetlnh.com. Situácia s Beartschim ho mrzí dodnes a chce sa mu za to ospravedlniť.

Kanadský tréner varuje vedenie Montrealu, aby pri Slafkovskom nespravilo rovnakú chybu. „Nie je na organizácii, aby rozhodla, čo bude so Slafkovským. Ten chlapec by im mal povedať, či je pripravený a potom zistíme," povedal Bob Hartley, ktorý vyhral v roku 2001 Stanleyho pohár s Coloradom Avalanche. Kanaďan získal ešte Calderov pohár v AHL, Gagarinov pohár v ruskej KHL a vyhral švajčiarsku ligu. V roku 2015 získal Jack Adams Award pre najlepšieho trénera sezóny v NHL s Calgary Flames.