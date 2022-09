Mráz sa v Slovane nepresadil a odchádza do Španielska, Spartak Trnava opúšťa nigérijský útočník

Slovenský futbalový útočník Samuel Mráz (25) putuje na ďalšie hosťovanie. Po tom, ako ho taliansky zamestnávateľ Spezia Calcio v uplynulej sezóne 2021/2022 zapožičal do ŠK Slovan Bratislava, strávi ročník 2022/2023 na hosťovaní v španielskom druholigovom klube CD Mirandés.

„Je to hrotový útočník s čuchom a schopnosťou nájsť si strelecké pozície a hľadať bránku vždy, keď má príležitosť,“ predstavil novú posilu oficiálny web momentálne 20. mužstva tabuľky Segunda División.

Dvadsaťpäťročný rodák z Malaciek v minulosti hrával i za talianske Empoli, poľský klub Zaglebie Lubin či dánske mužstvo Bröndby Kodaň. V sezóne 2017/2018 bol ako hráč MŠK Žilina s 19 gólmi najlepším strelcom slovenskej Fortuna ligy.

Nigérijčan Yusuf Bamidele opúšťa Spartak Trnava

Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava prišiel o nigérijkého útočníka Yusufa Bamideleho, dvadsaťjedenročný krídelník prestúpil do portugalského prvoligového klubu Estoril Praia.

Úradujúci víťaz Slovenského pohára tiež rozviazal zmluvu s 25-ročným poľským krídelníkom Miloszom Kozakom, ktorému sa nepodarilo výraznejšie presadiť do zostavy. Fortunaligista o tom informuje na svojom webe. "Ďakujem všetkým v klube za všetko, čo pre mňa urobili. Za to, že som dostal takúto ohromnú príležitosť hrať v Spartaku. Nikdy nezabudnem na skvelých fanúšikov, ktorí ma podporovali a navždy ostanú v mojom srdci. Budú mi chýbať, no verím, že sa ešte uvidíme. Teraz je však čas urobiť ďalší veľký krok v mojej kariére. Ďakujem za všetko, Spartak," uviedol Bamidele na webe trnavského mužstva, za ktoré odohral 97 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil v nich 23 gólov.

"Po aktuálnej sezóne sa mu v Spartaku končil kontrakt a jeho prestup je po vzájomnej dohode klubov výhodný pre všetky zúčastnené strany. V neposlednom rade aj pre samotného futbalistu, ktorému v klube nechceli brániť v ďalšom posune v kariére," vyhlásil Spartak na margo odchodu Bamideleho, ktorý zažiaril hetrikom do siete waleského Newtownu v domácom zápase 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2022/2023.

FC Spartak Trnava informoval, že chce nájsť náhradu za oboch spomenutých hráčov ešte do konca súčasného prestupového obdobia, teda do 6. septembra.