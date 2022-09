Vo Fight Night Challenge derby súboj: Bartl vyzval do odvety top borca Spartakusu!

Organizácia Fight Night Challenge (FNC), ktorá sa venuje organizovaniu boxerských súbojov celebrít a špičkových MMA bojovníkov potvrdila prvý súboj na novej bojovej karte. Ten sa bude konať 27.12.2022 na v poradí tretej akcii FNC v Brne.

V jednom zo zápasov sa predstaví Karol Ryšavý zo Spartakus Fight Gym Trnava, ktorého preverí Marek Bartl z bratislavského OFA Gym. Obaja sa už stretli v MMA pod hlavičkou Oktagon MMA v zápase, ktorý lepšie zvládol Ryšavý na body.

"Ryšavého uznávam ako športovca, je to tvrdý hráč. No to, že som s ním prehral jeho umu a schopnostiam príliš neprisudzujem. Nebol som v optimálnej forme, ale nechcem to rozpitvávať. Viem len to, že teraz keď budem v top forme, tak to určite dopadne inak. Som technickejší, presnejší, mám lepšie oko a som precíznejší v kombináciách. Nie sme top kamaráti, no keď sa stretneme, tak prehodíme pár slov," konštatoval Bartl na margo predchádzajúceho verbálneho konfliktu, ktorý vzbudil záujem fanúšikov pred spomínaným MMA zápasom.

Organizácia tiež potvrdila, že na nás čakajú ďalšie atraktívne boxerské zápasy, v ktorých sa predstaví hneď niekoľko celebrít, či známych bojovníkov. Na predchádzajúcich galavečeroch v Brne a v Bratislave sa už proti sebe postavili Majk Spirit so Separom, prípadne Rytmus proti Molochovi.