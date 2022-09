Nový tréner reprezentácie Calzona: TOTO budú musieť hráči plniť na sto percent!

Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona (53) bude vyžadovať od hráčov disciplínu. Chce, aby si uvedomovali, že reprezentujú svoju krajinu. Calzona to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

"Je to pre mňa veľké rozhodnutie. Myslím si, že táto krajina má skúsenosti a históriu na svetovej úrovni a bude mi potešením pôsobiť pri reprezentácii,“ uviedol Calzona na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Kormidlo národného tímu prevezme v neľahkom období po nevýrazných výsledkoch v júnových zápasoch Ligy národov.

"Nie sme na najlepšom mieste, práve preto som tu. Môj cieľ je, aby si hráči uvedomili, že reprezentujú svoju krajinu. Budem veľmi prísny ohľadom disciplíny a budem od nich chcieť, aby počas zrazov zabudli na svoje kluby," uviedol k svojmu prístupu nový kormidelník. "Najlepším riešením je vždy spolupráca a to znemená aj zodpovednosť voči svojim úlohám," dodal Calzona.

S pozíciou hlavného trénera nemá doposiaľ skúsenosti a v Neapole, kde pôsobil naposledy, sa sústredil skôr na defenzívu. Sám hovorí, že nie je limitovaný na prácu s obranou: "Nie je úplne pravda, že som odborník na obranu. Túto nálepku som dostal v Taliansku, ale ja mám veľmi rád prácu s ofenzívou. Tím musí fungovať ako celok."

Ide o druhú zmenu na poste hlavného trénera slovenskej reprezentácie v uplynulých troch mesiacoch. Uprostred júnového zrazu na lavičke skončil Štefan Tarkovič, ktorého dočasne nahradil Samuel Slovák. O angažmáne zahraničného kouča sa hovorilo práve od tohto asociačného termínu a významný podiel príchode Calzonu mal mať aj bývalý reprezentant Marek Hamšík.

"Po zápase s Azerbajdžanom mi Marek Hamšík navrhol cestu zahraničného trénera. Bol dlhoročný reprezentant, pôsobil v zahraničí a najmä v Taliansku. Na konci júna sme sa stretli s Calzonom a už vtedy sme sa rozhodli, že spolupracovať budeme, museli sme dotiahnuť len technické detaily, ktoré súviseli s jeho talianskym občianstvom," opísal proces angažovania nového trénera prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.

Nový lodivod podpísal kontrakt do konca roka 2023 a v prípade postupu na ME 2024 sa zmluva automaticky predĺži. Jeho realizačný tím bude tvoriť aj mnoho Talianov, pričom on sám hovorí len materinským jazykom. Problém v jazykovej bariére však nevidí. "Som rád, že sú tu hráči, ktorí hovoria po taliansky. Členovia realizačného tímu vedia po anglicky, rovnako, ako väčšina hráčov. Stále však bude k dispozícii tlmočník," dodal Calzona.