Ronaldo znova mimo základnej zostavy: Tretia výhra v rade pre Manchester United

United pokračujú vo svojom oživení tretím víťazstvom za sebou po tom, čo Jadon Sancho strelil jediný gól, ktorým udržal Leicester bez víťazstva na dne Premier League.

Na hrôzostrašné predstavenia z minulého mesiaca proti Brightonu a Brentfordu už zverenci Erika ten Haga dávno zabudli a dostali sa na piatu priečku pred Liverpool a Chelsea.

Sancho vsietil svoj druhý sezónny zásah v 23. minúte, keď United využili zlé postavenie obrany Leicesteru a Angličan obišiel brankára Dannyho Warda po prihrávke Marcusa Rashforda.

Leicester bol po nevýraznom výkone vypískaný vlastnými fanúšikmi. Tlak na trénera Brendana Rodgersa rastie, pretože klub zaznamenal najhorší ligový štart od roku 1994.

Premier League - 5. kolo:

Leicester City - Manchester United 0:1 (0:1)

Gól: 23. Sancho

Three wins in a row for @ManUtd 👏#LEIMUN pic.twitter.com/aWK3A4ttbB