Už je to oficiálne! Prvé slová Dúbravku po prestupe do Manchestru United

Poslednú dobu skloňovaná zmena dresu Martina Dúbravku (33) sa stala realitou. Slovenský reprezentačný brankár sa pripojil k Manchestru United na ročné hosťovaniez Newcastle United, klub to potvrdil na svojom webe.

Dúbravka na Old Traffode strávi sezónu 2022/23, pričom klub má možnosť opcie na trvalý prestup. Po prestupe do Newcastlu odohral v Premier League za posledných päť sezón viac ako 125 súťažných duelov. Cez leto však do klubu prišiel Nick Pope, ktorý nášho gólmana prakticky vytlačil na lavičku náhradníkov.

Momentálne však má dôvod na radosť, keďže mieri do jedného z najslávnejších klubov sveta a pre oficiálnu webovú stránku povedal:

"Príchod do Manchestru United je výnimočným momentom v mojej kariére a už sa neviem dočkať, kedy začnem a pomôžem skupine dosiahnuť jej ambície."

"Pripájam sa k vynikajúcej skupine brankárov s množstvom skúseností z Premier League a viem, že sa budeme navzájom tlačiť a podporovať, aby sme udržali naše štandardy na najvyššej úrovni. Príležitosť pracovať s Davidom De Geom spolu s Tomom Heatonom ma veľmi teší."

„Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým v Newcastli United a najmä fanúšikom za množstvo skvelých zážitkov počas uplynulých štyri a pol roka. Užil som si každú minútu svojho pôsobenia a vytvoril som si úžasné spomienky, na ktoré budem rád spomínať."

"Teraz sa sústredím na to, aby som pomohol Manchestru United a uvidíme, čo prinesie budúcnosť po tom, čo som dal do tejto sezóny všetko. Som nadšený, že som tu!"