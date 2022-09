Najprekvapivejší prestup leta? Legenda Realu je spájaná s klubom z Premier League

O jeden z najprekvapivejších prestupov leta sa môže postarať Leicester City. Na King Power Stadium to bolo veľmi chudobné leto, čo sa týka nových podpisov. Po slabom štarte do sezóny a odchod Wesleyho Fofanu tím Brendana Rodgersa potrebuje viac hráčov.

V deň uzávierky konečne oznámili, že prvýkrát v tomto lete minú peniaze na hráča, keď sa k nim z Reims pripojil Wout Faes, ktorý nahradil spomínaného Fofanu. S Rodgersovým tímom sa spájal aj záložník Schalke Amine Harit a Jeremie Boga z Atalanty, no nestalo sa.

Podľa španielskeho novinára Martiho Mirasa je klub Premier League veľmi blízko podpisu zmluvy s Marcelom a od podpisu zmluvy s Brazílčanom ich delí už len lekárska prehliadka.

Tridsaťštyriročný Marcelo opustil Real na konci minulej sezóny po 15 rokoch strávených v klube, keď bol na lavičke pri víťazstve vo finále Ligy majstrov nad Liverpoolom.

Ak by sa Marcelo predsa len pripojil k anglickej najvyššej súťaži, mohol by sa ako protihráč stretnúť s bývalými kolegami z Realu Cristianom Ronaldom a Casemirom, ktorí sú v Manchestri United.

