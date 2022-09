Haaland pokoril ďalšie rekordy! Históriu futbalu prepísal hneď niekoľkokrát

Severský reprezentant zažiaril aj vo víkendovom ligovom stretnutí s Nottinghamom, do ktorého siete už počas prvého polčasu namieril tri presné zásahy. V priebehu piatich dní to pre Haalanda bol druhý hetrik po sebe, čím prekonal rekord celej súťaže a počet svojich gólových rán v novom drese zvýšil už na deväť.

Dvomi trojgólovými duelmi za sebou sa naposledy mohol pýšiť Harry Kane v roku 2017. Haalandovi sa to však podarilo hneď po úvodných piatich dueloch a v tomto smere sa stal najrýchlejším hráčom. Doposiaľ mal tento primát na konte útočník Demba Ba, ktorý to dokázal v prvých 21 zápasoch.

Ďalší rekord mieri k Haalandovmu menu za najvyšší počet gólov po prvých piatich zápasoch v sezóne Premier League. Deviatimi trefami prekonal rekord osemgólových strelcov - Sergia Aguera a Nialla Quinna. Momentálne strelil Nór viac gólov ako 15 klubov anglickej najvyššej súťaže, a to všetko len po 101 dotykoch s loptou.

Úchvatný pohľad prináša aj ďalšia jeho štatistika, ktorá hovorí o jeho úspešnosti počas prvej pätice duelov v rôznych dresoch.

Úvodných päť stretnutí Erlinga v rakúskej lige znamenalo 5 gólov.

Prvých päť ligových duelov v drese Dortmundu mu vynieslo až 8 presných zásahov.

Za päť premiérových predstavení v Lige majstrov nastrieľal takisto 8 gólov.

Pri štarte do Premier League ponúkol za päť zápasov až 9 rán do čierneho.

