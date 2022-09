40 miliónov eur za polčas? Atlético Madrid vybabralo so zmluvnou klauzulou

Madridčania sa veľmi umne snažia platbe vysokej sumy. Atlético by totiž muselo zaplatiť 40 miliónov eur za trvalý prestup Francúza, ak odohrá viac ako polovicu zápasov v tejto sezóne. Túto povinnosť dosiahne len vtedy, ak odohrá celých 45 minút aspoň v polovici zápasov.

UOL uvádza, že aby sa Atlético vyhlo aktivácii klauzuly, snaží sa obmedziť jeho herný čas. V úvodných dvoch zápasoch LaLigy nastúpil z lavičky v rovnakom čase a odohral presne 28 minút.

V poslednom sretnutí na pôde Valencie bol Griezmannov čas na ihrisku o zlomok kratší, keďže sa objavil v 64. minúte na zvyšných 26 minút zápasu.

Napriek tomu, že Diego Simeone obmedzil hráčov herný čas na veľmi špecifické bloky, Griezmann stále dokázal zažiariť. Proti Valencii skóroval dve minúty po príchode z lavičky, zatiaľ čo v úvodnom zápase na pôde Getafe sa presadil po 15 minútach.

