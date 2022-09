Odmietol lukratívne ponuky gigantov! Reprezentant Chorvátska sa rozhodol zotrvať

V posledný deň prestupového obdobia podpísal s RB Lipsko nový kontrakt do roku 2027. Manchester City údajne núkal za 20-ročného obrancu 80 miliónov libier, Chelsea dokonca o 10 miliónov viac. Gvardiol prišiel do Lipska vlani z Dinama Záhreb a nastúpil na 51 stretnutí vo všetkých súťažiach.

"Užívam si to tu a chcem zostať. Máme pred sebou veľa práce a chceme toho veľa dosiahnuť. Sme v Lige majstrov a v predchádzajúcej sezóne sme získali Nemecký pohár. Som vďačný, že klub so mnou ráta dlhodobo," povedal Gvardiol pre agentúru DPA.

🎙️ Joško Gvardiol:



"I really enjoy being here and I wanted to stay here. We have a lot of work to do and a lot to achieve here. We have a good team and we're ready."



