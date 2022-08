Líder Montrealu o spolupráci so Slafkovským: TOTO ma dosť prekvapilo!

Kanadský hokejista a najväčšia hviezda Montrealu Nick Suzuki (23) prehovoril o spolupráci s Jurajom Slafkovským (18). Slovák ho v jednej veci zásadne prekvapil.

Suzuki bol v minulej sezóne najproduktívnejším hráčom Canadiens a pred začiatkom novej sezóny si od neho vedenie sľubuje veľa. Vo formácii s ním môže v nadchádzajúcej sezóne nastúpiť aj Juraj Slafkovský, ktorého si na tohtoročnom drafte vybral Montreal z prvého miesta. „Juraj je skvelý chlapík, je s ním zábava. Na ľade pôsobí ešte mohutnejšie ako bez korčúľ. Tvrdo na sebe pracuje, aby prišiel do predsezónneho kempu čo najlepšie pripravený,“ prezradil Suzuki v rozhovore pre Montreal Gazette.

Kanaďan počas leta absolvoval niekoľko tréningov aj s Jurajom Slafkovským a jeho herný štýl sa mu páči. „V jednej veci ma dosť prekvapil – rád a často prihráva. Myslel som, že je čistokrvný strelec, ale on sa vyžíva aj v asistenciách. Chce tvoriť, pripravovať akcie pre spoluhráčov. To sa mi páči a myslím, že by sme si na ľade výborne rozumeli. Avšak rozhodnutie je na tréneroch, oni zostavujú formácie,“ povedal Suzuki.