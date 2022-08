Tamara Mesíková si chce skočiť z olympijského mostíka: Mostík by sme mali mať v erbe!

Skoky na lyžiach sú na Slovensku športovou disciplínou, ktorá bojuje o miesto na športovej mape Slovenska.

Svojím dielom jej môže k tomu pomôcť iba 16-ročná Tamara Mesíková, ktorá ako prvá Slovenka v histórii získala body vo Svetovom pohári v skokoch na lyžiach, v ktorom debutovala už ako pätnásťročná. A Tami, ako ju volajú, ako prvá Slovenka preskočila 100 m.

Toto všetko dokázala sympatická tínedžerka na začiatku augusta na pretekoch Letnej Grand Prix v poľskej Wisle, kde bola v konkurencii pretekárok z trinástich krajín najmladšia a kde skočila slovenský ženský rekord 110 m.

Naša prvá otázka pre útle žieňa v Bratislave, kde bola na skok u staršej sestry, bola jednoduchá: prečo skoky na lyžiach? „Lebo my Mesíkovci máme skoky na lyžiach v DNA a mali by sme mať mostík v erbe! Skákal môj otec a všetci jeho štyria bratia, bratanci. Tak som to skúsila aj ja a ostala som pri tom. A navyše pochádzam z dedinky Selce, kde naozaj skákal či skáče každý,“ spustila študentka banskobystrického športového gymnázia, ktorú na lyže postavil otec Marián, ktorý je jej trénerom, keď mala dva roky.

Najznámejším nositeľom mena Mesík je bratranec Martin, ktorý štartoval na ZOH 2006 v Turíne. Tami sa mu mohla vyrovnať už vlani v Pekingu, no zlomenina kľúčnej kosti ju pripravila o šancu dokončiť boj o miestenku. „Dosť ma to mrzelo, ale čo už... Teraz sa sústreďujem na olympiádu v roku 2026 v Taliansku. Je to môj sen a urobím všetko pre to, aby som sa tam mohla spustiť z mostíka,“ povedala odhodlane a prezradila, že radšej skáče na mostíku s prírodným snehom, no toho je čoraz menej, a tak si zvyká na umelú stopu.

Ženy na mostíkoch

- 1995: MS vo Val di Fiemme: ukážkový šport

- 2011/2012: Ladies Granx Prix

- 2014: ZOH v Soči, prvé medaily pre ženy

- 200 m = svetový rekord žien, Rakúšanky Iraschkovej