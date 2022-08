Nový tréner repre Calzona je špecialista na defenzívu! Škrtel: Pre toto nie je záruka kvality

Potvrdené! Novým trénerom futbalovej reprezentácie je Francesco Calzona (53). Talian, ktorý nikdy nebol hlavným koučom, nahradí vo funkcii pred dvoma mesiacmi odvolaného Štefana Tarkoviča (49).

Večný asistent podpísal zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom do31. decembra budúceho roka. V prípade postupu na ME 2024 sa kontrakt predlžuje do konca podujatia.

Calzona, ktorého zväz oficiálne predstaví tento piatok, absolvuje premiéru pri národnom tíme 22. septembra na Štadióne Antona Malatinského v Trnave, kde Slováci privítajú v predposlednom zápase 3. skupiny Ligy národov Azerbajdžan. O tri dni neskôr sa so súťažou rozlúčia duelom s Kazachstanom. Po Čechovi Pavlovi Hapalovi bude druhým zahraničným koučom našej reprezentácie, avšak prvým, ktorý nerozumie slovenčine.

Doteraz pôsobil na klubovej úrovni iba v Taliansku. Okrem SSC Neapol bol asistentom trénera aj v Cagliari, Empoli, Sorrente, Alesandrii a Perugii. Začiatkom júla skončil na pozícii technického trénera Neapola, ktorého dres oblieka Stanislav Lobotka. S nápadom osloviť Calzonu prišiel bývalý kapitán národného tímu Marek Hamšík. Pod Vezuvom boli spolu tri sezóny.

O novom koučovi Slovákov je z talianskych prameňov známe, že sa špecializuje na prepracovanú defenzívu. V tom sa cíti odborníkom a najmä preto si ho vyžiadal do Neapola tréner Luciano Spalletti. V tejto oblasti sa bude môcť spoľahnúť na tandem z talianskej Serie A Škriniar - Lobotka, ktorí majú defenzívu v popise práce na prvom mieste.

Čo si o tom myslia legendy

Ľubo Moravčík (57), bývalý reprezentant

Zdá sa mi absurdné dávať príležitosť niekomu, kto nemá za sebou trénerskú minulosť. To sme mohli vytiahnuť aj dobrého trénera z našej 3. ligy. Neviem, prečo ideme touto cestou. Toto je reprezentácia, a nie nejaký klub, ktorý musí zaplatiť trénerovi, aby prišiel. Zaráža ma, že nehľadáme možnosť dať priestor našim trénerom, ale berieme niekoho, s prepáčením, z ulice v Taliansku.

Martin Škrtel (37), bývalý reprezentant

Ak by to bol renomovaný tréner, tak nemôžeme ísť proti prúdu. No ak ide o neznámeho človeka a navyše iba asistenta, tak to nie je záruka kvality. Máme u nás dosť hráčov i trénerov z minulosti, ktorí by boli schopní viesť národný tím. Michal Gašparík robí dobrú robotu v Trnave. Máme Adriána Guľu alebo Martina Ševelu. Je tu mladý Jano Kozák a nezabudnime ani na Pavla Staňa.