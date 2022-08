Úspešné debuty slávnych potomkov na US Open

Celý Flushing Meadow sa v úvodný deň grandslamového US Open sústredil na duel Sereny Williamsovej (40), ktorý mohol byť jej posledným. Američanka však svoj súboj s Čiernohorkou Koviničovou zvládla a predĺžila si kariéru. V tieni tohto duelu odohrali svoje veľké grandslamové premiéry dvaja potomkovia bývalých šampiónok US Open.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Elizabeth Mandlik

Je dcérou víťazky tohto grandslamového turnaja z roku 1985 Hany Mandlíkovej a pochádza z dvojičiek - má brata Marka Viléma, ktoré sa štvornásobnej víťazke turnajov tzv. veľkej štvorky narodili v roku 2001.

Bývalá svetová trojka meno otca nikdy nezverejnila. Eli dostala od organizátorov voľnú kartu a v prvom grandslamovom zápase kariéry ukázala, že tenisové gény zdedila! Zdolala skúsenú Slovinku Tamaru Zidanšekovú 5:7, 7:6, 6:4.

Brandon Holt

Je synom dvojnásobnej víťazky newyorského grandslamu z rokov 1979 a 1981 Tracy Austinovej a má za sebou tiež úspešný grandslamový debut. Zdolal desiateho nasadeného, aktuálne najlepšieho Američana Taylora Fritza 6:7, 7:6, 6:3, 6:4!

Pritom Brandon sa stal profesionálom len pred dvomi rokmi a potreboval voľnú kartu aj do kvalifikácie, cez ktorú sa prebojoval do hlavnej súťaže. „Vôbec si nepamätám, čo mi slávna mama povedala pred debutom... Ale asi, aby som si to užil. A to sa aj stalo,“ povedal po výhre.