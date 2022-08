Petra Vlhová letí na koniec sveta: S kým sa bude deliť o svah?

Čas, ktorý ešte strávi doma, ráta už len na hodiny. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) sa v stredu vydá do Argentíny, kde ju čaká mesačný pobyt v ospevovanom stredisku Ushuaia.

Liptovská rodáčka mieri do týchto končín druhý raz. Po prvom pobyte v roku 2014 sa stala juniorskou majsterkou sveta počas šampionátu v Jasnej.

Vie, že v ďalekej Argentíne ju čaká len a len tréning. Toho sa ale Petra nikdy neobávala! Navyše, ako povedala v podcaste Daniely Hantuchovej (The Real DNA Podcast): „Mám výborný tím a najviac im dôverujem. Keď mi niečo povedia, stopercentne im verím. Viem, že mi nepovedia žiadnu hlúposť!“

Do najjužnejšieho mesta na svete chcela ísť aj pred olympijskou sezónou, no covid jej to zatrhol. Presnejšie argentínska vláda, ktorá stopla všetky lyžiarske kempy cudzincov. A tých tam bude tento rok neúrekom.

Už aj preto, že chýr o týchto tratiach na južnej pologuli sa už rozletel naozaj do celého sveta. A tak sa tam Slovenka a jej realizačný tím budú v stredisku Cerro Castor, kde majú 35 zjazdoviek, potkýnať o všetky svoje súperky z bieleho cirkusu! Už sú tam Talianky Bassinová, Brignoneová a Goggiová, ďalej Slovinky Buciková a Slokarová a Argentínu majú v kalendári aj Američanka Shiffrinová či Rakúšanka Liensbergerová, ktorú vedie Vlhovej exkouč Livio Magoni.