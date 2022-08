Cristiano Ronaldo je vo veľkých problémoch: Stroskotá mu aj prestup do vlasti?

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) sa snaží opustiť Manchester United, čo sa mu ale vôbec nedarí. O jeho služby nestoja ani v Sportingu Lisabon, kde s veľkým futbalom začínal kariéru.

Nestojí o neho predovšetkým tréner Ruben Amorim, ktorý podľa britského denníka The Sunday Times dokonca pohrozil rezignáciou, pokiaľ klub útočníka privedie. Šance Ronalda na vysnívanú Ligu majstrov chradnú.

Prestupová sága so slávnym Ronaldom začína naberať komické podoby. Zdá sa, že o päťnásobného víťaza Ligy majstrov a legendu svetového futbalu na sklonku kariéry už nikto zo špičky európskeho futbalu nestojí.

V poslednej dobe sa tak začalo špekulovať o jeho návrate do Portugalska, konkrétne do Sportingu Lisabon, odkiaľ Ronaldo v roku 2003 zamieril prvýkrát do United.

Lenže ani návrat domov sa v súčasnosti nezdá ako pravdepodobný variant. Tréner Amorim je razantne proti a manévrovací priestor agenta Jorgeho Mendesa, ktorý sa snaží naplniť Ronaldove túžby o sezóne s Ligou majstrov, je opäť o niečo menší.