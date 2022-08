Gábor Boráros ako ste ho nevideli: Bol prvou hviezdou, či sa vám to páči alebo nie!

Organizácia Oktagon MMA si pripravila pre fanúšikov tvrdého športu novú 5-dielnu sériu dokumentárneho seriálu o zápasníkovi Gáborovi Borárosovi, ktorý sa stal víťazom prvej výzvy. Tá neskôr na Slovensku a v Česku odštartovala neuveriteľný príbeh.

Diváci si spoločne s Gáborom prežijú jeho začiatky vrátane vstupu do Výzvy. Taktiež sa v rámci dokumentu dostali tvorcovia v príbehu do čerstvej minulosti jedného z najznámejších bojovníkov, ktorý podrobnejšie opisuje čo stálo za niektorými „kauzami“, prípadne fanúšikom prezradí čo prežíval po veľkých výhrach či tvrdých prehrách.

„Gábor bol prvou veľkou hviezdou domácej scény. Môžeme sa baviť o Attilovi (Véghovi), Karlosovi (Vémolovi), ale je to Gábor, ktorý tu vyletel ako prvý. Je prvý, koho ľudia zastavovali v nákupných centrách, bol prvou hviezdou a to či sa to ľuďom páči, alebo nie,“ konštatoval Ondřej Novotný, ktorý je spolumajiteľom Oktagonu. Gábor o sebe v dokumente prezradil, že od malička vedel jazdiť na koni, venoval sa futbalu a vyjadril sa aj k tomu, prečo sa dal na bojové umenia.

Počas búrlivej kariéry si prešiel víťazstvami i pádmi, ktoré ho neraz doslova pritlačili k stene. „Prehra je to najhoršie, nie je to len o tom, čo dostaneš v klietke. Ale po zápase je to omnoho nepríjemnejšie, je to akoby ďalší zápas po zápase. Musíš to vydržať, tlak rastie so slávou, aj preto sú očakávania väčšie. Predtým som s tým nevedel tak dobre pracovať, ale časom som sa to naučil,“ konštatoval víťaz prvej Oktagon Výzvy.

Gábor je v médiách skloňovaný v poslednom období najmä kvôli údajnej nevere, ktorú na svetlo sveta vytiahla jeho partnerka Monika Jákliová len pár dní potom, čo porodila ich dcérku Zoru. V dokumentárnej sérii sa smerom ku Gáborovi okrem Ondřeja Novotného, Pavla Nerudu, Attilu Végha, Ilju Škondriča vyjadrí aj Monika.

Svoj pohľad na situáciu pre Oktagon ohľadom jeho súkromného života poskytol aj samotný zápasník, ktorého čaká ďalší súboj v Oktagon MMA už 17.9.2022 v Brne. Prvý a druhý diel dokumentárnej série „Bol som prvý“ sú dostupné na Youtube, kde čoskoro vychádza aj tretí. Najnovšie časti budú k dispozícii vždy v piatok od 18:00 na Oktagon.tv.