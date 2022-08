Veľký šok na US Open: Mladá Ukrajinka vyradila favoritku a rozplakala sa

Rumunská tenistka Simona Halepová sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji US Open rozlúčila už v 1. kole.

Nasadená sedmička nečakane prehrala s 20-ročnou Ukrajinkou Dariou Snigurovou 2:6, 6:0, 4:6, keď doplatila na príliš veľké množstvo nevynútených chýb. Jej maximom v New Yorku zostáva semifinále z roku 2015.

Snigurová sa po zisku najcennejšieho skalpu v kariére rozplakala. "Nemôžem tomu uveriť, že som zdolala bývalú svetovú jednotku. Pred začiatom duelu som bola poriadne nervózna, no s výnimkou druhého setu som podala veľmi dobrý výkon. Toto víťazstvo venujem môjmu otcovi, ktorý mi držal palce priamo v hľadisku i celej Ukrajine," vyznala sa v pozápasovom rozhovore.

Francúzka Caroline Garciová postúpila s prehľadom do 2. kola. Víťazka podujatia WTA Tour v Cincinnati zdolala v úvodnom kole ako nasadená sedemnástka Rusku Kamillu Rachimovovú 6:2, 6:4. Ďalej ide aj tretia nasadená Grékyňa Maria Sakkariová, ktorá vyradila wimbledonskú semifinalistku Nemku Tatjanu Mariovú 6:4, 3:6, 6:0. V prvom sete otočila z 1:4.

Serena Williamsová oddialila rozlúčku

Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Us Open. Šesťnásobná newyorská šampiónka zdolala v úvodnom kole Danku Koviničovú z Čiernej Hory za 100 minút 6:3, 6:3 a oddialila rozlúčku s kariérou.

Bývalá svetová jednotka v priebehu augusta avizovala, že tohtoročný US Open bude s najväčšou pravdepodobnosťou jej posledný turnaj v kariére. Štadión Arthura Asha bol v noci na utorok vypredaný, v hľadisku okrem Sereninho manžela a dcérky nechýbali celebrity na čele s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či legendárnym boxerom Mikeom Tysonom.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Cori Gauffová (USA-12) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:2, 6:3, Dálma Gálfiová (Maď.) - Nuria Parrizasová Diazová (Šp.) 6:4, 6:3, Daria Snigurová (Ukr.) - Simona Halepová (Rum.-7) 6:2, 0:6, 6:4, Bianca Andreescuová (Kan.) - Harmony Tanová (Fr.) 6:0, 3:6, 6:1, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-15) - Ana Konjuhová (Chor.) 6:0, 6:0, Maria Sakkariová (Gr.-3) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 3:6, 6:0, Veronika Kudermetovová (Rus.-18) - Donna Vekičová (Chor.) 7:5, 6:3, Maria Camila Osoriová (Kol.) - Ann Liová (USA) 1:6, 6:3, 6:1, Caroline Garciová (Fr.-17) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:2, 6:4, Alison Riskeová-Amritrajová (USA-29) - Eleana Yuová (USA) 6:2, 6:4, Anna Kalinská (Rus.) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:3

Nasadení Tsitsipas a Fritz vypadli už v 1. kole

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas skončil už v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Štvrtý nasadený hráč nestačil v noci na utorok na kvalifikanta Daniela Elahiho Galana z Kolumbie a podľahol mu 0:6, 1:6, 6:3 a 5:7.

Tsitsipas sa v New Yorku nikdy nedostal cez tretie kolo a nepodarí sa mu to ani tento rok. Pre 94. hráča svetového rebríčka Galana to bol debut v hlavnej súťaži na turnaji a v 2. kole narazí na Austrálčana Jordana Thompsona. "Som nesmierne šťastný. Keď začal hrať lepšie, znervóznel som. No aj keď som prehral tretí set, dokázal som sa spamätať a cítil som, že hrám lepšie a lepšie," povedal dvadsaťšesťročný Galan.

Už v prvom kole sa rozlúčil s turnajom aj ďalší hráč Top 10. Desiaty nasadený Taylor Fritz z USA nestačil na krajana Brandona Holta a podľahol mu 7:6 (3), 6:7 (1), 3:6 a 4:6. Kanadský tenista Felix-Auger Aliassime postúpil do 2. kola, keď ako nasadená šestka zdolal na úvod Švajčiara Alexandra Ritscharda 6:3, 6:4, 3:6, 6:3. V jednom zo šlágrov úvodného dňa zvíťazil dvanásty nasadený Španiel Pablo Carreno-Busta nad šampiónom z roku 2020 Rakúšanom Dominicom Thiemom 7:5, 6:1, 5:7, 6:3. Austrálčan Jordan Thompson otočil zápas s Talianom Lorenzom Sonegom z 0:2 na sety a zvíťazil 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4.

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Brandon Holt (USA) - Taylor Fritz (USA-10) 6:7 (3), 7:6 (1), 6:3, 6:4, Daniel Elahi Galan (Kol.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) 6:0, 6:1, 3:6, 7:5, Pedro Cachin (Arg.) - Aljaž Bedene (Slovin.) 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6 (6), Benjamin Bonzi (Fr.) - Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (1), 6:1, 5:7, 3:6, 6:2, Nick Kyrgios (Aus.-23) - Thanasi Kokkinakis (Aus.) 6:3, 6:4, 7:6 (4), Jordan Thompson (Austr.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4, Cristian Garin (Čile) - Jiří Lehečka (ČR) 3:6, 7:6 (3), 7:5, 6:1, Alexander Bublik (Kaz.) - Hugo Gaston (Fr.) 6:4, 6:4, 6:4, Jack Draper (V. Brit.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:3, 6:3, Botic Van de Zandschulp (Hol.-21) - Tomáš Macháč (ČR) 3:6, 7:6 (3), 6:1, 3:6, 7:5, Felix Auger-Aliassime (Kan.-6) - Alexander Ritschard (Švajč.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3, Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) - Dominic Thiem (Rak.) 7:5, 6:1, 5:7, 6:3, Nuno Borges (Portug.) - Ben Shelton (USA) 7:6 (6), 3:6, 7:6 (5), 6:7 (8), 6:3