Obe Slovenky postúpili na US Open do 2. kola, Molčan končí

Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa rovnako ako jej krajanka Anna Karolína Schmiedlová prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V úvodnom kole zvíťazila v pozícii kvalifikantky nad Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou 6:3, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude domáca Američanka Shelby Rogersová, ktorú vlani zdolala na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe.

Kužmová v New Yorku potvrdzuje výbornú formu, vrátane kvalifikácie vyhrala už štyri zápasy. Proti Sorribesovej Tormovej zverenka trénera Tomáša Hrunčáka skvele returnovala. V prvom sete trikrát prelomila servis rebríčkovo oveľa vyššie postavenej súperky. V druhom dejstve to bol boj o každú loptičku, do siedmeho gemu si obe aktérky držali servis. Po brejku v ôsmom geme išla Kužmová podávať na víťazstvo a hoci Španielke sa podaril rebrejk na 4:5, koncovka patrila Slovenke.

Anna Karolína Schmiedlová v úvodnom kole zdolala Argentínčanku Nadiu Podoroskú 6:3, 6:2 a odplatila jej prehru z Roland Garros 2020. Jej ďalšou súperkou bude Číňanka Šuaj Cang, ktorá vyradila tridsiatu nasadenú Švajčiarku Jill Teichmannovú.

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Podoroskou a po rýchlom brejku si vybudovala náskok 3:0. Argentínčanka síce následne vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou Schmiedlovej. V druhom dejstve už najlepšia slovenská singlistka na dvorci dominovala, po dvoch brejkoch odskočila súperke na 4:0 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:3, 6:4

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Anna Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2

Molčan prehral s Monteirom

Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi podľahol 4:6, 6:4, 4:6, 1:6. Zverenec trénerov Mariána Vajdu a Karola Becka tak nenadviazal na vystúpenie z vlaňajška, keď v New Yorku postúpil až do 3. kola.

V prvom sete si obaja hráči držali podanie až do desiateho gemu, v ktorom Molčan stratil servis. Na začiatu druhého dejstva sa Monteiro ujal vedenia 3:0, Molčan však vyrovnal na 3:3 a v koncovke slávil úspech. V treťom sete nezužitkoval Molčan rýchly brejk a za stavu 4:5 opäť prišiel o servis, hoci viedol 40:15.

Štvrté dejstvo bolo už v réžii Monteira, ktorý v siedmom geme premenil druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Molčanom na 2:0. V roku 2018 ho zdolal hladko v dvoch setoch na antukovom challengeri v poľskom Štetíne. Jediným slovenským želiezkom v mužskom singli na US Open tak zostal kvalifikant Norbert Gombos, ktorého v utorok čakal duel proti Španielovi Albertovi Ramosovi-Vinolasovi.

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Thiago Monteiro (Braz.) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1-