West Ham zlomil klubový prestupový rekord: Získal brazílskeho reprezentanta

Anglický futbalový klub West Ham United angažoval brazílskeho stredopoliara Lucasa Paquetu z Lyonu. Zaplatil za neho 36,5 milióna libier (približne 43 mil. eur), čím vytvoril nový klubový rekord. Dohoda navyše zahŕňa aj možné bonusy vo výške 14,4 milióna libier. Paqueta podpísal v novom pôsobisku päťročný kontrakt.

Dvadsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar je už ôsmou posilou West Hamu počas prebiehajúceho prestupového obdobia. "Som nesmierne šťastný, že som tu. Dúfam, že je to začiatok veľmi príjemnej a úspešnej éry. Už minulá sezóna bola pre West Ham dobrá a verím, že táto bude ešte lepšia. Teším sa na to, ako fanúšikom ukážem, čo vo mne je," uviedol podľa AFP Paqueta, ktorý by mal v strede poľa vytvoriť efektívnu dvojicu s Declanom Riceom. Brazílsky reprezentant strelil v sezóne 2021/2022 9 gólov v najvyššej francúzskej súťaži a pridal k nim 6 asistencií.

West Ham má za sebou nevýrazný vstup do sezóny 2022/2023, keď v úvodných troch ligových kolách nestrelil ani jeden gól a trikrát prehral. Vo 4. kole Premier League však na ihrisku Aston Villy zvíťazil 1:0.