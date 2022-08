Nedvědov divoký tanec s troma ženami, jednej chytal prsia: Čo na to Dara?

Uniklo video, na ktorom rozjarený legendárny český futbalista Pavel Nedvěd (49) tancuje s troma polonahými ženami a jednu z nich chytá za prsia. Ako na to reagovala jeho partnerka Dara Rolins (49)?

Legendárny český futbalista Pavel Nedvěd (49) to vie evidentne poriadne roztočiť nielen na ihrisku, ale aj na tanečnom parkete. Hudba, tanec a alkohol, kto by to nepoznal? Nejaký "dobrák" si chcel evidentne na českej legende privyrobiť a "zavesil" na internet inkriminované video.

Na záberoch vidieť, ako sa Pavel Nedvěd odviazal a tancuje s troma polonahými ženami. Jednu z nich pritom chytá za prsia. Následne príde k Nedvědovi nejaký muž a pravdepodobne ho upozorní na to, že niekto si jeho radovánky nahráva.

Nie je tajomstvom, že Pavel Nedvěd si aktuálne užíva vzťah so slovenskou speváčkou Darou Rolins (49). Čo na uniknuté zábery svojej lásky hovorí? „Každý máme minulosť. A tá Pavlova je v rámci jeho súkromia až nudne ukážková. No čo, tak má ako správna hviezda tiež nejaký prúser," reagovala Dara pre super.cz a dodala, že ide o dva roky staré video.

„Je to minulosť a bola by som blázon, keby som to riešila viac, ako je potrebné. Všetci poznáme podobné mejdany, skôr je smutné, keď z toho ťažia takzvaní kamoši, ktorí si v takýchto prípadoch užívajú na cudzí účet a potom to ešte takto zneužijú. Ale to už patrí k tomu, že holt, máme to razítko na čele," pokračovala bývalá partnerka Rytmusa či Matěja Homolu, s ktorým má dcéru Lolu. „Na našej dobrej nálade to nič nemení. Milujem ho ešte viac," dodala Dara.

Pavel Nedvěd v súčasnosti pracuje vo vedúcich štruktúrach talianskeho Juventusu Turín.