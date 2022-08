Slovenská tínedžerka Zuzana Paňková má striebro: Z vidiny medaily sa mi zatočila hlava!

Paráda! Najväčší talent slovenského vodného slalomu už dal o sebe vedieť v seniorskej konkurencii aj vo Svetovom pohári. Zuzana Paňková vo francúzskom Pau zajazdila vo finále C1 takú fantastickú jazdu, že za sebou nechala aj legendu tohto športu, Autrálčanku Jessicu Foxovú (28).

„Z vidiny medaily sa mi zatočila hlava,“ priznala rodáčka z Košíc, ktorá z francúzskeho Pau zamierila do španielskeho Seu, kde je najbližší víkend na programe finále Svetového pohára.

„Nielen Zuzka, ale aj ja som to dlho predýchaval,“ priznal tréner Peter Murcko, ktorý má v merku tento klenot nášho športu. „Len tuším, čo sa dialo v jej hlave, keďže išla do finále z posledného miesta... Ale vo finále predviedla to, čo v sebe má! Ukázala svoj vlastný výkon a dúfam, že sa konečne presvedčila, že má na to konkurovať aj najlepším seniorkám,“ pokračoval P. Murcko.

Zuzana Paňková zažila v Pau fantastický víkend. V K1 jej ušlo finále, ale bola najlepšia zo Sloveniek a v C1 vybojovala svoje prvé umiestnenie v top 3 (!) medzi seniorkami! ,,Keď som si v cieli uvedomila, že na štarte je iba päť dievčat a mohla by z toho byť medaila, zatočila sa mi hlava, až som si musela sadnúť. Je to úžasné. Nepočítala som s tým a som veľmi šťastná. Bola to ťažká trať a po malej chybe vo vrchnej časti trate som sa snažila byť sústredená do konca trate,“ zhodnotila svoj výkon Zuzka, ktorá si tým vyslúžila aj odmenu od trénera.

„Máme takú dohodu, že za každý dobrý výsledok si dáme spoločný obed či večeru. Tak to bolo aj v Pau. Že by ma to zruinovalo, sa nebojím! To ju ja musím nabádať, aby si dala ešte koláčik či niečo sladké, alebo aspoň džús. Ona je taká skromná,“ povedal kouč, ktorý pridal aj ďalší program svojej zverenky: „Už len finále tu v Španielsku a potom ideme domov. Dorazíme v pondelok 5. septembra nadránom a ako Zuzku poznám, bude v triede medzi prvými!“ dodal ešte P. Murcko.