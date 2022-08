Marián Hossa tretíkrát otcom: Utajený pôrod!

Utajený pôrod! Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a člen Siene slávy NHL Marián Hossa (43) sa stal nedávno tretíkrát otcom. Jeho manželka Janka mu do tretice porodila v trenčianskej nemocnici dievčatko. Po dcérkach Mii (10) a Zojke (8) sa tentoraz teší z malej Emmy. Denníku Nový Čas s úsmevom prezradil, že keďže má doma tri majstrovské prstene, tak každé dievčatko bude mať jeden!

Rodine Hossovcov sa dokonale podarilo utajiť pred mediálnou verejnosťou tehotenstvo. „Aj mňa to prekvapilo, že sa to nikde neobjavilo,“ zasmial sa na úvod šťastný trojnásobný otecko. Na šťastnú novinku u Hossovcov nepriamo upozornila na sociálnej sieti Dominika Cibulková s ponukou detského oblečenia z jej obchodíka.

Marián na otázku Nového Času, či tretie bábätko bolo plánované, odvetil: „Manželka Janka vždy snívala o troch deťoch, ja už som bol spokojný aj s dvoma, ale podarilo sa. A všetci v rodine sa z ďalšieho prírastku veľmi tešíme. Najmä staršie dcérky sa nevedeli dočkať sestričky.“

Baby už má doma

Hokejová legenda v kútiku duše verila, že to bude konečne chlapček. „Aj manželka si na začiatku priala chlapca, mali by sme doma mix, ale keď sme sa dozvedeli, že to bude do tretice dievčatko, tak sme boli tiež nesmierne šťastní. Dôležité je, že tehotenstvo prebehlo bez problémov, Janka i malá Emma sú zdravé,“ pokračoval bývalý vynikajúci útočník, ktorý má celý babinec už doma. „Už sme všetci pokope. Mám doma tri majstrovské prstene, takže každá dcérka bude mať jeden (smiech).“

Zahrá si po roku

Hossa, ktorého vlani na jeseň slávnostne uviedli do Siene slávy NHL, si už túto nedeľu obuje korčule v exhibícii slovenských a českých legiend v Bratislave. „Naposledy som odohral zápas, práve keď ma uviedli vlani do Siene slávy. Pred pár dňami som bol odvtedy prvýkrát na ľade, aby som nebol v tom súboji drevený (smiech). Už sa teším na stretnutia s chalanmi a spomínanie na staré časy,“ dodal.

Emma Hossová

Narodená: 18. augusta 2022

Hmotnosť: 2 700 gramov

Dĺžka: 47 cm