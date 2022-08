Manželka zverejnila zábery z chemoterapie: Útočník BVB podstupuje liečbu rakoviny

Africkému hráčovi z nemeckého klubu Borussia Dortmund odhalili rakovinové ochorenie v polovici júla počas predsezónneho tréningového kempu. Následne úspešne absolvoval operáciu nádoru na semenníkoch.

Ďalšou fázou liečby je samotná chemoterapia, ktorá so sebou prináša aj vedľajšie účinky. Manželka Priscilla Hallerová zverejnila fotografie, na ktorých je známy kanonier úplne bez vlasov.

"Sébastien teraz dostane tú najlepšiu možnú liečbu. Šance na uzdravenie sú veľmi dobré. Prajeme jemu a jeho rodine veľa síl a optimizmu," uviedol športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl..

Haller prišiel do Dortmundu z holandského Ajaxu Amsterdam za 31 miliónov eur a v nemeckom mužstve mal nahradiť góly Erlinga Haalanda, ktorý odišiel do Manchestru City. V sezóne 2021/2022 dokázal v drese Ajaxu vo všetkých súťažiach vsietiť celkovo 34 gólov a až o 11 z nich sa postaral v Lige majstrov.

Sebastian Haller is on the road to recovery.



Strength and love to you @HallerSeb ♥️ pic.twitter.com/yHUmkeQtBi