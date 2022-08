Strelné zbrane a železné tyče! Hráč Barcelony bol obeťou násilnej lúpeže!

Podľa španielskeho El Pais vnikli zlodeji do domu o jednej hodine ráno a ohrozovali Aubameyanga aj jeho manželku strelnými zbraňami a železnými tyčami. Následne pokračovali v zastrašovaní, kým sa im nepodarilo otvoriť trezor. Údajne si odniesli niekoľko šperkov.

Svedkovia tvrdia, že muži potom z miesta činu ušli bielym autom. Aubameyang a jeho manželka medzitým podali výpovede miestnej polícii, ktorá sa teraz snaží identifikovať osoby zodpovedné za ozbrojenú lúpež v Castelldefelse.

Špekuluje sa aj o súvislosti lúpeže s prípadným odchodom hráča z Katalánska. Minulý týždeň sa totiž vo veľkom písalo, že Chelsea sa údajne dohodla na podpise zmluvy s Pierrom Emerickom Aubameyangom z Barcelony v hodnote 21 miliónov eur.

Podľa barcelonského informátora Gerarda Romera bol útočník z Gabonu vyfotený na letisku, pričom dohoda s Chelsea bola údajne uzavretá po prebiehajúcich rokovaniach medzi oboma stranami.

🚨🚨 Aubameyang at the Barcelona airport. Ready to fly to London? pic.twitter.com/BoZIXhUjqT