Astronomická čiastka prestupu! Manchester United hlási príchod brazílskej hviezdy

Dvadsaťdvaročný útočník je druhým hráčom, ktorého si tréner Erik ten Hag v lete priviedol zo svojho predchádzajúceho pôsobiska. Prvým bol obranca Lisandro Martinez. Klub z Old Traffordu je po 4. kole na 8. priečke tabuľky s mankom šiestich bodov na stopercentný Arsenal. Informovala AFP.

Manchester United are ‘confident’ to complete full agreement with Ajax for Antony in the next hours. All parties have agreed on negotiations around €100m fee, now time to structure the deal and get it done. 🚨🔴 #MUFC



Player’s camp also feeling that it’s now more than close. pic.twitter.com/pW6IAazSwP