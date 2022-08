Rafael Nadal vie, ako sa odraziť od dna: Prehráte, pohnete sa dopredu... Poznám túto cestu

Španielsky tenista Rafael Nadal po neúspechoch spôsobených zranením dúfa, že na poslednom grandslamovom turnaji tohtoročnej sezóny US Open v New Yorku bude konkurencieschopný. Tvrdí, že počas kariéry si už zvykol, ako sa správne odraziť od dna smerom nahor. „Prehráte, pohnete sa dopredu... Poznám túto cestu,“ uviedol Nadal podľa oficiálneho webu US Open.

Nadal minulý týždeň nezažil vydarený súťažný návrat na tenisové kurty, keď v dueli 2. kola v Cincinnati nestačil na neskoršieho víťaza - Chorváta Bornu Čoriča. Pre 36-ročného víťaza 22 grandslamových podujatí Nadala to bol prvý zápas od 6. júla, keď vo štvrťfinále londýnskeho Wimbledonu triumfoval nad Američanom Taylorom Fritzom. Na následné semifinále proti Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi však už nenastúpil pre zranenie brušného svalstva. „Pred turnajom v Cincinnati som stihol odohrať iba dva sety, takže to bolo ťažké. Príprava nebola príliš dlhá, ale povedal som si, že tomu dám šancu. Nepodarilo sa, tak som to skúsil znova, s lepšou prípravou,“ poznamenal Nadal. Wilander o Djokovičovej neúčasti na US Open: Preteky o tenisového kráľa stratili zmysel Vraví, že počas tréningov ide naplno, hoci si musí dávať pozor na brušné svalstvo. „Bolo ťažké vyrovnať sa s trhlinou. Je to ťažké zranenie... Keď máte trhlinu, je to na mieste, ktoré pri podávaní dostáva zabrať. Musíte opäť nájsť flexibilitu. Dúfam, že budem dostatočne konkurencieschopný už od prvého kola,“ poznamenal Nadal, ktorý sa vo Flushing Meadows na úvod stretne s austrálskym tenistom Rinkym Hijikatom. Nadal v minulosti ovládol US Open štyrikrát - v rokoch 2010, 2013, 2017 a 2019. „Je to jedno z najdôležitejších miest v mojej tenisovej kariére, bezpochyby,“ zakončil španielsky tenista.