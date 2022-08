Serena Williamsová vydá svoju prvú detskú knižku: Rozbieha novú kariéru?

Americká tenistka Serena Williamsová oznámila, že o mesiac vyjde jej prvá detská kniha s názvom The Adventures of Qai Qai. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka to uviedla na sociálnych sieťach.

Williamsová zverejnila na svojom účte fotografiu obalu knihy. "Už len mesiac do vydania mojej prvej detskej knihy Dobrodružstvá Qai Qai. Buďte jedným z prvých, kto ju získa prednostnou objednávkou," napísala americká tenistka, ktorá sa od pondelka predstaví na US Open v New Yorku. Benčičová sfúkla z kurtu Williamsovú: Serena sa dojímavo lúčila s fanúšikmi V 1. kole ju čaká Danka Koviničová z Čiernej Hory, zápas je na programe v noci z pondelka na utorok. Williamsová predtým oznámila svoje rozhodnutie ukončiť kariéru po tomto turnaji. Šesťkrát na ňom triumfovala vo dvojhre a dvakrát vo štvorhre.