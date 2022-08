Postupový gól poslal do neba: Ivan Schranz prvýkrát prehovoril o smrti milovaného otca!

Slovenský reprezentačný útočník Ivan Schranz (28) svojím gólom poslal Slaviu Praha do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Svoj gól poslal do neba a prvýkrát verejne prehovoril o smrti milovaného otca

Slovenský reprezentačný útočník Ivan Schranz sa stal hrdinom Slavie Praha. V 56. minúte ho tréner Jindřich Trpišovský poslal z lavičky na ihrisko v odvetnom stretnutí play off kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy proti poľskému Rakowu. V 62. minúte prihrával Mosesovi Usorovi na gól na 1:0 a v predĺžení v 122. minúte Schranz rozhodol o postupe Slavie do skupinovej fázy.

Svoj gól venoval nebohému otcovi. Ten zahynul pri nešťastnom incidente v obci Zálesie. Mŕtve telo našli v šúrskom kanáli neďaleko Zelenej vody. Po cyklovýlete so svojou známou sa sám vracal domov a pri prechode dreveným mostom pravdepodobne spadol do vody a utopil sa.

Ivan Schranz sa zo straty milovaného otca doteraz nespamätal. „Od smútku mi pomáhal futbal. Pri takýchto momentoch vždy pomôže, keď prídeš na iné myšlienky,“ hovoril útočník pre slavistický magazín Halftime. Potvrdil, že z ťažkej straty sa stále neotriasol. „Ešte nie, bude to trvať. Učíme sa, ako s tým žiť, aj keď je to veľmi ťažké. Keď idem na ihrisko, myslím na svoju rodinu, myslím na svojho syna a vždy na otca. V duchu si hovorím, nech nám pomôže vyhrať. Nech nám drží palce, pretože viem, že to sleduje," rozcítil sa slovenský reprezentant.

„Viem, že je tam hore pyšný a sleduje každý moment. Bol pyšný už predtým, keď som prestúpil do Slavie. Zažil aj niektoré podarené zápasy. Celý život bol šťastný a hrdý. Jediné, čo môžem robiť, je snažiť sa, aby som mu ďalej robil radosť,“ dodal Schranz, ktorý má o extra motiváciu postarané.